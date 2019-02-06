Украинские аграрии увеличили экспорт зерновых

В то же время, экспорт масличных сократился.

Украинские аграрии с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) увеличили экспорт зерновых на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 28,6 млн тонн, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В частности, по состоянию на 5 февраля экспортировано 11,5 млн тонн пшеницы, из которой 7,1 млн тонн продовольственной и почти 4,4 млн тонн фуражной. При этом, экспорт ячменя составил более 3,1 млн тонн, а кукурузы - 13,3 млн тонн.

В то же время, отметили в ведомстве, в 2018-2019 маркетинговом году было экспортировано 3,5 млн тонн масличных, что на 11,4% меньше показателя на аналогичную дату прошлого маркетингового года.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна.