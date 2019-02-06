Евросоюз может увеличить квоты на импорт украинского мяса

В частности, могут быть продлены квоты на импорт говядины, свинины и продукции птицеводства.

Европейский Союз может расширить квоты на импорт говядины, свинины и продукции птицеводства из Украины, сообщила пресс-служба Украинской аграрной конфедерации со ссылкой на слова руководителя сектора сельского хозяйства Представительства ЕС в Украине Кристиана Бена Хелла.

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"После вступления в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС украинский агропродовольственный экспорт в ЕС увеличился на 32%. Наш рынок является приоритетным для вашей страны. Но в Евросоюзе очень высокие стандарты качества для сельхозпродукции. Мы делаем всё, чтобы дать возможность украинским продуктам выйти на рынки ЕС. В частности, планируем расширить квоты на поставку говядины, свинины, продукции птицеводства", - цитирует пресс-служба слова Хелла.

Он также отметил важность принятия законопроекта об охране прав на указание происхождения товаров и законопроекта об аграрной стратегии, который может стать юридическим основанием для финансовой поддержки Евросоюзом сельских территорий в Украине.

Как сообщал УНИАН, с начала 2019 года Украина исчерпала три квоты на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС.

Украина в 2018 году увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 8,7% - до 6,3 миллиарда долларов.