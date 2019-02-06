Кабмин уволил и. о. министра аграрной политики и назначил нового

Правительство уволило Мартынюка и назначило Трофимцеву и. о. министра аграрной политики.

Кабмин уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики Максима Мартынюка и назначил и. о. министра Ольгу Трофимцеву, ранее занимавшую должность заместителя министра аграрной политики по вопросам европейской интеграции.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Сегодня, 6 февраля, Кабинет министров Украины принял заявление об отставке и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка, и одновременно принял назначение на должность исполняющего обязанности министра - заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2018 года Кабмин назначил Мартынюка временно исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия.

23 мая 2017 года министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал заявление об отставке с должности министра агрополитики.

Верховная Рада приняла отставку Кутового 22 ноября 2018 года.