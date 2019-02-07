Украина за месяц исчерпала годовые квоты на беспошлинные поставки сахара в Евросоюз

В целом за январь было экспортировано 41 тыс. тонн украинского сахара.

Украина уже полностью исчерпала квоту на беспошлинный экспорт сахара в Европейский Союз в 2019 году, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

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"30 января была исчерпана квота на беспошлинные поставки сахара в ЕС в объеме 20 тыс. тонн. Это свидетельствует о том, что это направление остается приоритетным для украинских производителей, особенно учитывая логистическую близость и общемировой дефицит, который ожидается в следующем маркетинговом году", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы правления НАСУ Русланы Бутыло.

В то же время, отметили в пресс-службе, с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, сентябрь 2018 - август 2019) по состоянию на конец января экспорт сахара из Украины сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 240 тыс. тонн.

При этом в январе на внешние рынки было поставлено 41 тыс. тонн сахара.

В ассоциации отметили, что основными импортерами украинского сахара за отчетный период стали Румыния с долей 17% в общей структуре экспорта и Азербайджан с долей 10%. Кроме того, украинский сахар импортировали Италия и Испания (с долей по 9%), Литва, Польша и Швейцария (с долей по 4%)

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016-2017 МГ украинские аграрии увеличили экспорт сахара до рекордных 769 тыс. тонн. В 2017-2018 МГ Украина сократила экспорт сахара на 27% - до 564 тыс. тонн

За 2017 календарный год Украина экспортировала 598,7 тыс. тонн сахара на сумму 279,9 млн долл.

Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ сократила производство сахара на 15% - до 1,7 млн тонн.