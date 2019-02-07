Закон о продлении моратория на продажу земли в Украине вступил в силу

Мораторий действует в Украине с 2001 года.

Закон «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель», который Верховная Рада приняла 12 декабря 2018 года, предусматривающий продление до 2020 года моратория на продажу сельхозземли в Украине, действующего в стране с 2001 года, вступил в силу с сегодняшнего дня, 7 февраля.

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В документе отмечается, что продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты.

Согласно заключительным положениям закона, он вступает в силу со дня, следующего после его опубликования.

Текст закона был опубликован 6 февраля в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Как сообщал УНИАН, 4 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Ранее Минэкономразвития предложило президенту ветировать этот документ.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель», которым продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Ранее Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать землю, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не превышает 200 га. Рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

В сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко выразил сомнение в том, что в ближайшее время Верховная Рада сделает открытым рынок земли, особенно с учетом того, что уже фактически началась предвыборная кампания.

12 декабря 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон "Об обороте земель".

По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.