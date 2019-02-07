В Украину не пустили зараженный салат из Польши

Груз был заражен карантинным на территории Украины организмом - западным цветочным трипсом.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины груза салата листового весом 4,2 тонны из Польши.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, груз был заражен карантинным на территории Украины организмом - западным цветочным трипсом.

Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали зараженный груз при проведении фитосанитарного контроля на таможенном посту "Тернополь-центральный" в Тернопольской области. По информации ведомства, зараженный груз поступил из Польши.

С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Польшу ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, в январе Госпродпотребслужба предотвратила ввоз в Украину из Польши 21,7 тонны зараженных мандаринов.