МХП уплатил в бюджеты разных уровней более 3 миллиардов гривен

Агроиндустриальный холдинг МХП, придерживающийся в своей деятельности принципов прозрачности и социальной ответственности, по итогам 2018 года почти на половину увеличил уплату налогов и сборов благодаря повышению эффективности и расширению масштабов производственной деятельности, а также увеличению объемов продаж на внутреннем и внешнем рынках.

Наибольший объем налоговых поступлений в местные бюджеты в регионах присутствия холдинга обеспечил налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Платежи холдинга по НДФЛ составили 1,12 млрд грн. Это на 34% больше, чем за 2017 год.

«МХП — один из крупных налогоплательщиков национального масштаба. Учитывая децентрализацию местных финансов, предприятия и подразделения МХП в регионах и небольших населенных пунктах являются также бюджетообразующими, крупными работодателями. Уплаченные предприятиями холдинга налоги остаются на местах и содействуют активному развитию громад, формируют фундамент их финансовой независимости — местные власти получают реальный финансовый ресурс на активное развитие инфраструктуры. Помимо уплаты налогов предприятия МХП также осуществляют социальные инвестиции в развитие территорий присутствия: в 2018 году МХП направил свыше 200 млн грн на социальные и медицинские проекты, в развитие инфраструктуры сел, на поддержку локального предпринимательства, а также на реконструкцию и строительство местных дорог», — отметили в компании.

Как один из крупнейших операторов собственного земельного банка в Украине, МХП на 57% увеличил плату за землю, перечислив в местные бюджеты около 40 миллионов гривен.

В 2018 году заметно повысилась роль МХП в финансировании системы пенсионного обеспечения и социальной поддержки украинских пенсионеров. Суммы отчислений единого социального взноса холдинга в Пенсионный фонд Украины увеличились на 38% и составили порядка 854 млн грн.