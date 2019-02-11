В Украину за год завезли более 300 тысяч тонн цитрусовых

Большинство из цитрусового импорта составляют мандарины и апельсины.

В прошлом году в Украину завезли почти на треть больше цитрусовых, чем в 2017 году.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Общее количество импорта составляла 338 тысяч тонн. Почти 70% составили мандарины и апельсины. Еще 20% лимоны и 6% грейпфруты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главный поставщик цитрусовых в Украину - это Турция. За ней Египет и Италия. Последняя недавно вытеснила из топ-тройки Испанию.

Как сообщал УНИАН, в конце января в Украину не пустили партию зараженных цитрусовых из Турции и Египта.