В Украину за год завезли более 300 тысяч тонн цитрусовых
09:31, 11 февраля 2019Агро
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Большинство из цитрусового импорта составляют мандарины и апельсины.
Иллюстрация REUTERS
В прошлом году в Украину завезли почти на треть больше цитрусовых, чем в 2017 году.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Общее количество импорта составляла 338 тысяч тонн. Почти 70% составили мандарины и апельсины. Еще 20% лимоны и 6% грейпфруты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главный поставщик цитрусовых в Украину - это Турция. За ней Египет и Италия. Последняя недавно вытеснила из топ-тройки Испанию.
Как сообщал УНИАН, в конце января в Украину не пустили партию зараженных цитрусовых из Турции и Египта.
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