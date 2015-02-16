Винодельческие предприятия оккупированного Россией Крыма могут полностью остановиться

На сегодняшний день винодельческая отрасль оккупированного Россией Крыма продолжает испытывать серьезные трудности, которые могут привести к остановке ряда предприятий отрасли.

Об этом, передают "Новости Крыма", заявил нелегитимный министр экономического развития полуострова Николай Коряжкин.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму виноделы получили российские лицензииОн отметил, что в апреле-мае прошлого года наблюдалось снижение производства виноводочной продукции: виноградного вина – на 20%, коньяка – на 37%, водки – на 55%. По словам "министра", это было вызвано переходом предприятий на российские стандарты, а также отсутствием этилового спирта-ректификата. Это привело к сокращению поступлений в бюджет по акцизному налогу на 61%.

«Но и на сегодняшний день проблемы винодельческих предприятий остаются не решенными. До настоящего времени не утвержден образец федеральной специальной марки «винные напитки с добавлением этилового спирта». Данная ситуация уже привела к остановке «Солнечной долины» и может привести к остановке других винодельческих предприятий, которые являются бюджетообразующими для Республики Крым», – подчеркнул Коряжкин.

Читайте такжеУкраина хочет сохранить за собой бренды «Массандра», «Магарач» и «Новый свет»Кроме того, по его словам, винодельческой отрасли аннексированного Крыма необходима поддержка таможни по организации на полуострове акцизного поста и порта.