Госкорпорация начала закупки у аграриев зерна урожая 2019 года

ГПЗКУ планирует профинансировать аграриев в рамках весенней форвардной программы на 1,3 млрд грн

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) объявила о начале весенней программы форвардных закупок 360 тыс. тонн зерновых урожая 2019 года с целью предоставления фермерам 1,3 млрд грн авансовых средств, сообщила пресс-служба ГПЗКУ.

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В сообщении сказано, что программа закупки распространяется на такие культуры как пшеница, кукуруза и ячмень. Сбор необходимых документов для заключения договоров поставки зерна будущего урожая осуществляется через соответствующие региональные отделения.

"Программа закупок зерна будущего урожая будет проходить в два этапа. На первом этапе сельхозпроизводителю необходимо подать заявление на участие в региональный отдел ГПЗКУ, сформировать необходимый пакет документов и заключить договор поставки непосредственно в центральном офисе корпорации. После подписания договора, госкорпорация осуществляет предоплату на текущий счет сельхозпроизводителя в размере 3 600 грн за одну тонну зерна с учетом НДС", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что на втором этапе госкорпорация проводит окончательный расчет после передачи зерна в собственность ГПЗКУ.

В пресс-службе добавили, что в 2019 году стоимость средств будет составлять от 9,5% до 13% годовых в зависимости от количества законтрактованного товара и базиса поставки. Кроме того, госкорпорация предлагает дополнительную скидку в размере 0,25% сельхозпроизводителям, которые принимают участие в программе более двух лет, а также дополнительную скидку для фермеров в размере 0,25% при заключении аграрной расписки.

В пресс-службе подчеркнули, что условия сотрудничества, которые ГПЗКУ предлагает фермерам, являются прозрачными, выгодными и понятными, а расчеты не содержат скрытых комиссий и осуществляются своевременно и без задержек.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2018 года Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) объявила о начале осенней программы форвардных закупок озимых зерновых урожая 2019 года с целью предоставления фермерам 1,3 млрд грн авансовых средств.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.