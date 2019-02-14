Украина увеличила экспорт мяса: крупнейшие страны-покупатели

В 2018 году основными импортерами украинской мясной продукции стали страны Европейского Союза с долей 35% в общей структуре экспорта, а также Ближнего Востока и СНГ.

Экспорт мяса и субпродуктов из Украины в январе текущего года увеличился на 18% по сравнению с 2018 годом и составил 45,6 млн долл., сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заместителя директора института Николая Пугачева.

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В сообщении сказано, что в 2019 году тенденция увеличения поставок украинского мяса и субпродуктов за границу сохраняется.

Так, в 2018 году экспорт продукции мясной группы увеличился на 21,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 646 млн долл. Кроме того, по словам эксперта, в 2018 году был достигнут абсолютный рекорд по объемам экспорта мяса птицы - 329 тыс. тонн.

Отмечается, что положительная тенденция увеличения объемов экспорта мяса и субпродуктов сохранилась за счет широкой географической диверсификации и закреплении украинской продукции этой группы на новых рынках сбыта после потери российского.

По словам эксперта, в 2018 году основными импортерами украинской мясной продукции стали страны Европейского Союза с долей 35% в общей структуре экспорта, а также Ближнего Востока и СНГ.

Кроме того, отметил Пугачев, крупными импортерами украинской мясопродукции в 2018 году стали Нидерланды (17,9%), Словакия (9,3%), Саудовская Аравия (9%), Беларусь (8,4%), Ирак (7%), Азербайджан (6,1%) и Германия (5%) - совокупная доля этих стран составила почти 63% поставок мясной продукции.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы, в 2018 году Украина увеличила экспорт мяса птицы на 21% - до 329 тыс. тонн на сумму 506 млн долл., свинины - сократила более чем в полтора раза, до 1,75 тыс. тонн на сумму 3,7 млн долл.