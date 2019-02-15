В Минагропроде рассказали о состоянии посевов озимых

Отмечается, что состояние озимых зерновых в Украине в 2019 году является лучшим за последние пять лет.

Озимые зерновые культуры в Украине по состоянию на 14 февраля взошли на 99% из 7,6 га засеянных площадей, причем в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 86% посевов, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"Из посеянных 7,6 миллиона га всходы получены на 98%, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 86%, в слабом и разреженном - 14%", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что всходы озимого рапса получены на 99% площадей, из них 92% - в хорошем и удовлетворительном состоянии, 8% - в слабом и разреженном.

В ведомстве также добавили, что по состоянию на 14 февраля аграрии 14 Украинских областей провели подживление озимых культур на площади 648,1 тысячи га, или 9% к прогнозу, что на 4% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

В частности, озимая пшеница подживлена на площади 537,5 тысячи га, или 8% к прогнозу; озимая рожь - 1,5 тысячи га, или 1% к прогнозу; озимый ячмень - 109 тысяч га, или 11% к прогнозу. Кроме того, озимый ячмень подживлен на площади 109 тысяч га (11%).

В пресс-службе также подчеркнули, что состояние озимых зерновых в Украине в 2019 году является лучшим за последние пять лет.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в 2018 году превысил исторический максимум 2016 года, когда было собрано 66 миллионов тонн зерновых.