Несмотря на сокращение запасов: в Украине подешевела морковь

Цена на овощ упала на 13% - до 6-7 гривень за килограмм при оптовых закупках.

В Украине дешевеет морковь. Сейчас украинские фермеры предлагают ее на 13% дешевле, чем на прошлой неделе.

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Об этом сообщает "ТСН.uа".

"Овощ продают оптом по 6-7 гривень за килограмм. Морковь упала в цене несмотря на сокращение ее запасов в украинских хозяйствах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пересмотреть отпускные цены производители были вынуждены из-за резкого снижения активности оптовых компаний, а также в связи с ростом импорта. Но несмотря на снижение цены, сейчас морковь стоит на 20% больше, чем в прошлом году.

Напомним, 13 февраля сообщается, что на украинских рынках за прошедшую неделю резко подешевела свекла, цена упала на 20%.

Как сообщал УНИАН, овощи борщевого набора в Украине по 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 гривни. Так, согласно расчетам на основании данных Государственной службы статистики, килограмм лука в 2018 году подорожал более чем в три раза, или на 11,3 гривни до 16,8 гривни/килограмм; килограмм капусты подорожал в два раза, или на 4,5 гривны/килограмм; килограмм моркови подорожал на 79%, или на 5,3 гривни до 12 гривень/килограмм; килограмм свеклы подорожал на 73%, или на 4,6 гривни, - до 10,9 гривни/килограмм; килограмм картофеля подорожал на 33%, или на 2 гривны, - до 8 гривень/килограмм.

По данным Госстата, инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее. При этом, в прошлом году цена на овощи выросла на 27,8%.