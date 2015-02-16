Сельхозпродукция в январе подорожала на 57%

В Украине средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями в январе 2015 года выросли на 57% по сравнению с аналогичным месяцем 2014 года, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, продукция растениеводства за указанный период подорожала на 91%. В частности, стоимость зерновых культур в январе выросла на 117,1%, подсолнечника – на 121,8%, сои – на 77,1%, а рапса – на 135,8%. При этом объем реализации растениеводческой продукции январе этого года вырос на 22%.

По данным Госстата, средние цены на животноводческую продукцию в стране в прошлом месяце выросли на 43%. Скот и птица (в живом весе) в январе текущего года подорожали на 46,7% по сравнению с январем 2014 года, молоко – на 5,4%, яйца – на 80,1%.

Объем реализации продукции животноводства в январе вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 0,5%.

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации сельхозпродукции в Украине за 11 месяцев 2014 года выросли на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Продукция растениеводства за указанный период подорожала на 23,9%, животноводства – на 18,6%. Информацию о средних ценах за 2014 год Госстат не публиковал.