В Украине собирают первый урожай тепличных огурцов

Сейчас отечественные тепличные огурцы уже стоят на треть дешевле импортных турецких.

Маркетинговый год в большинстве теплиц начался с опозданием в 2 недели, а их площади сократились на 15% - до 180 гектаров.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.uа.

"Сейчас огурцы предлагают по 58-65 гривень за килограмм. Примерно такая же цена на них была и в прошлом году. А вот импортные огурцы предлагают на треть дороже. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в Турции, откуда завозят в Украину больше всего огурцов. Их импорт увеличивается каждый год", - рассказали в студии.

Эксперты объяснили, что это свидетельствует об изменении потребительских предпочтений, поскольку украинцы уже привыкли есть свежие салаты круглый год, а не только в сезон.

Как сообщал УНИАН, с начала 2019 года тепличные овощи подорожали в среднем на 20% из-за уменьшения запасов этой продукции.

В 2018 году украинская тепличная продукции обеспечила всего 20% внутреннего рынка, а в пик сезона - до 50%. При этом ожидается, что в ближайшие годы спрос на тепличные овощи в Украине будет расти в среднем на 50% ежегодно.