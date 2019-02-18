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В Украине собирают первый урожай тепличных огурцов

09:07, 18 февраля 2019
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом рассказали в эфире ТСН.uа.

"Сейчас огурцы предлагают по 58-65 гривень за килограмм. Примерно такая же цена на них была и в прошлом году. А вот импортные огурцы предлагают на треть дороже. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в Турции, откуда завозят в Украину больше всего огурцов. Их импорт увеличивается каждый год", - рассказали в студии.

Эксперты объяснили, что это свидетельствует об изменении потребительских предпочтений, поскольку украинцы уже привыкли есть свежие салаты круглый год, а не только в сезон.

Как сообщал УНИАН, с начала 2019 года тепличные овощи подорожали в среднем на 20% из-за уменьшения запасов этой продукции.

В 2018 году украинская тепличная продукции обеспечила всего 20% внутреннего рынка, а в пик сезона - до 50%. При этом ожидается, что в ближайшие годы спрос на тепличные овощи в Украине будет расти в среднем на 50% ежегодно.

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Теги: #овощи и фрукты#огурцы#цены на овощи#фрукты и овощи