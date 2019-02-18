Миссия Канады оценит украинскую систему госконтроля в пчеловодстве

Канадская миссия будет работать в Украине с 18 по 22 февраля.

Миссия Канады, которая будет работать в Украине с 18 по 22 февраля, оценит украинскую государственную систему контроля за живыми колониями пчел, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В сообщении сказано, что в рамках визита представители Канады ознакомятся с работой территориальных органов Госпродпотребслужбы и племенных пасек в Закарпатской и Полтавской областях, а также с работой Государственного научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Успешное прохождение миссии по оценке украинской системы контроля за живыми колониями пчел позволит углубить украинско-канадское сотрудничество и расширить экспортные возможности украинских пчеловодов.

Как сообщал УНИАН, зона свободной торговли между Украиной и Канадой вступила в силу 1 августа 2017 года.

Соглашение одномоментно снимает до 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле между двумя странами. В данный момент соглашение фокусируется на товарном экспорте и импорте, однако уже через два года с момента вступления соглашения в силу стороны смогут пересмотреть условия торговли и внести в перечень услуги, а также механизмы защиты инвестиций.