Минагропрод надеется в этом году получить второй транш китайского кредита в $1,5 млрд

Министерство аграрной промышленности и продовольствия Украины рассчитывает привлечь в агробизнес порядка 8 млрд долл. в ближайшие годы, включая пакет в 1,5 млрд долл., которые могут прийти в Украину из Китая, сообщил журналистам министр аграрной политики Украины Алексей Павленко.

«Мы на донорскую конференцию (запланированную на апрель - УНИАН) готовим цифру порядка 8 млрд долл. Это если все считать. Отдельное направление – китайские инвестиции», - сказал министр.

Он отметил, что Минагропрод планирует уже в этом году разблокировать пакет китайских инвестиций в объеме порядка 1,5 млрд долл. «Мы сейчас будем активно работать с нашими китайскими партнерами, чтобы уже в этом году дать возможность разблокировать транш в полтора миллиарда долларов», - подчеркнул министр.

Кроме того, по словам Павленко, порядка 1 млрд долл. могут прийти в Украину от азиатских партнеров. «Мы сейчас будем усиливать работу с нашими азиатскими партнерами. Саудовская Аравия, у нас есть предварительная договоренность, порядка 1 млрд долл. они готовы инвестировать в проекты по орошению. И мы далее будем эти вопросы поднимать», - сообщил Павленко.

Кроме того, министр сказал, что Минагропрод привлекает не только финансовые инвестиции, но также консультативную помощь. «С нами сейчас работают лучшие эксперты Всемирного банка по проектам орошения, отдельное направление – ООН. С ООН мы начинаем проекты по энергозамещению. С ФАО у нас будет три проекта – по лесу, по воде. С экспертами USAID мы начинаем проекты по реструктуризации министерства – с правильными функциями, с оптимизацией персонала», - сказал Павленко.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2014 году выросли по сравнению с 2013 годом на 2,8%. Рост производства в сельхозпредприятиях за отчетный период составил 4,1%, в домохозяйствах – 1,2%.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2015 году, по оптимистическим оценкам Национального научного цента «Институт аграрной экономики», может вырасти на 1,8% по сравнению с 2014 годом.

Украина в 2014 году экспортировала сельскохозяйственной продукции на 16,7 млрд долл., что на 1,8% меньше, чем годом ранее.