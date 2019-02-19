В Минагропроде рассказали о подготовке к посевной

Посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств Украины под урожай 2019 года ожидается в пределах 27,7 млн га - на уровне 2018 года.

Украинские аграрии по состоянию на 18 февраля полностью обеспечены семенами яровых, потребность которых для проведения посевной в 2019 году составила 684 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"Ожидаемая обеспеченность семенами яровых составляет 684 тыс. тонн, или 100% к потребности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств Украины под урожай 2019 года ожидается в пределах 27,7 млн га, или на уровне 2018 года.

"В этом году планируется посеять зерновые культуры на площади 14,8 млн га, или 54% в структуре посевных площадей, что отвечает нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах", - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,2 млн га. При этом, в ведомстве отметили, что структура зернового клина может корректироваться в зависимости от условий перезимовки озимых культур за счет оптимизации площадей яровых, в частности кукурузы на зерно и поздних крупяных культур.

Как сообщал УНИАН, посевная площадь под урожай 2018 года составила 27,2 млн тонн, что практически соответствовало уровню 2017 года.