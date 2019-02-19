Украинские аграрии сократят посевы сахарной свеклы до минимума за пять лет

Посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году могут сократиться на четверть - до 220 тыс. га.

Посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году могут сократиться на четверть по сравнению с предыдущим годом и составить 220-230 тыс. га, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

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"По нашим данным, в текущем году площадь посевов сахарной свеклы при наиболее оптимистических прогнозах составит 220-230 тыс. га, что станет самым низким показателем за последние пять лет", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы правления НАСУ "Укрцукор" Русланы Бутыло.

Она отметила, что сокращение посевных площадей отразится на производстве сахара и на количестве работающих сахарных заводов.

В ассоциации добавили, что на сегодняшний день большая часть хозяйств и сахарозаводов не определились, будут ли работать в следующем сезоне. Такая неопределенность обусловлена колебанием валютного рынка и опасениями производителей по поводу увеличения себестоимости производства сахара.

Как сообщал УНИАН, Украина за сезон сахароварения 2017-2018 МГ увеличила производство сахара на 6,5% - до 2,14 млн тонн.