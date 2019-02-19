Украинский агрохолдинг «Авангард» участвует в крупнейшей международной выставке GulFood 2019

Предприятие украинского бизнесмена Олега Бахматюка построило на выставке собственный стенд, на котором запланированы встречи с представителями оптовых покупателей яиц и яичных продуктов из Европы, Африки и Азии.

«Авангард» (AVANGARDCO IPL), крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе, участвует в крупнейшей международной выставке производителей продуктов питания и напитков GulFood 2019 в Дубае (ОАЭ) 17-21 февраля.

Предприятие украинского бизнесмена Олега Бахматюка построило на выставке собственный стенд, на котором запланированы встречи с представителями оптовых покупателей яиц и яичных продуктов из Европы, Африки и Азии, сообщает пресс-служба компании.

Во Всемирном Торговом Центре Дубай, на территории в более 300 тысяч квадратных метров свою продукцию будут экспонировать производители 193 стран, а 98 000 посетителей выставки прилетят сюда со всех уголков мира. «Участие в GulFood - это не только имиджевая необходимость, но и практическая, ведь эта выставка является must have в мире производителей продуктов питания. Мощность нашего производства очень значительна. Наш опыт в производстве яиц с 2003, их переработке и быстрой доставке трудно переоценить, - комментирует руководитель департамента коммуникаций агрохолдинга «Авангард» Марианна Конина, - Только в 2017 году мы произвели 2,4 млрд. штук яиц и 6 368 тонн сухого яичного порошка и готовы увеличить объемы, - а для этого мы активно привлекаем клиентов на существующих рынках и открываем украинское яйцо и яичные продукты на новых».

AVANGARDCO IPL производит яйца и яичные продукты, которые отвечают самым высоким мировым стандартам. Компания получила международные сертификаты для торговли с различными странами и сертификат для торговли с Европейским Союзом. Также яичные продукты AVANGARDCO IPL соответствуют стандарту Halal. «Мы верим, что украинские яйца и яичные продукты смогут завоевать еще больше симпатии на мировом рынке. В будущем планируем активно участвовать и в других международных выставках продуктов питания», - отметила Марианна Конина.

AVANGARDCO IPL - крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе. В состав компании входят 19 птицефабрик по производству яиц, птицекомплексы полного цикла «Авис» и «Чернобаевское», 3 инкубатора, 10 зон по подращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц и биогазовый завод. В состав AVANGARDCO IPL также входит завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудз», который является одним из самых технологически развитых объектов по переработке яиц на территории Европы. Компания экспортирует свою продукцию на Ближний Восток, в страны Африки, Азии, СНГ и ЕС.