В Украину не пустили зараженные цитрусовые из Египта

Партия цитрусовых была заражена средиземноморской плодовой мухой.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженных цитрусовых из Египта общим весом 24,9 тонны.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, груз был заражен средиземноморской плодовой мухой.

Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали зараженную партию цитрусовых при проведении фитосанитарного контроля в отделе таможенного оформления "Вишневое" в Киевской области.

С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Египет ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, в январе Госпродпотребслужба предотвратила ввоз в Украину зараженных мандаринов из Египта общим весом 22,4 тонны.