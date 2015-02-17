Минэкономразвития повысило прогноз экспорта зерна из Украины

Межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и торговли в феврале повысила прогноз экспорта зерновых из Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015 года) до 37,9 млн тонн с 37,79 млн, прогнозируемых ею в январе.

Согласно подготовленному группой балансу, экспорт пшеницы из Украины в текущем МГ может составить 12,8 млн тонн, ячменя – 4,2 млн тонн, кукурузы – 20,2 млн тонн.

Указанные объемы экспорта Минэкономразвития рассчитало, исходя из оценки урожая зерновых в 2014 году на уровне 63,8 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по состоянию на 5 февраля с начала 2014/2015 МГ экспортировала 21,88 млн тонн зерновых.

Читайте такжеУкраина c июля экспортировала почти 22 млн тонн зернаСогласно подписанному в конце января меморандуму между Минагропродом и зернотрейдерами, максимально допустимые объемы экспорта продовольственной пшеницы из Украины в январе-июне согласованы на уровне 1,2 млн тонн. Экспорт фуражной пшеницы до конца маркетингового года, согласно меморандуму, может составить 3,4 млн тонн.

Граничный объем экспорта ржи из Украины во второй половине 2014/2015 МГ согласован на уровне 19 тыс. тонн (суммарный экспорт за МГ – 30 тыс. тонн), ячменя – 0,6 млн тонн (4,2 млн тонн), кукурузы – 13,2 млн тонн (20,2 млн тонн).