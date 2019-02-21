Директор по управлению персоналом группы компаний «Укрлендфарминг» Наталья Романенко: “Агро - высокотехнологичная отрасль, работать в ней - интересно и престижно”

Трудовая миграция является для агроотрасли вызовом, а для государства - конкретной задачей. И чтоб предпринимать меры, нужно для начала разобраться в причинах. А если разобраться, трудовая миграция - это нормальный процесс борьбы стран за специалистов, которые будут работать, платить налоги и развивать целые отрасли. Красноречивы изменения после отмены визового режима с ЕС. Очевидно, что пограничные к Украине государства применяют маркетинговые технологии, чтобы привлечь рабочую силу. Польша выдала более 90% первичных разрешений на проживание и трудоустройство на территории ЕС за 2014-2016 годы и продолжает внедрять новые возможности для украинцев в получении разрешений на работу. По данным исследования EWL SA, из 900 опрошенных украинцев большинство рассматривают возможность трудоустройства и в другой стране, кроме Польши: в Германии - 27% и в Чехии - 20%. То есть Польша - это стартовая площадка для дальнейшей миграции, но, в отличие от Украины, Польша уже предпринимает меры для удержания рабочего населения. Причин для миграции несколько. Первая - уровень жизни. Вторая - уровень заработной платы. Третья - будущее детей. Украина не готова к конкуренции. Особенно не готова в селах, жители которых составляют 30% от населения страны. Именно они чаще всего и выезжают. Вакансий в Украине хватает, зарплата достойная (конечно, не на уровне ЕС, но вполне сравнима с уровнем жизни), однако нанять персонал оказывается задачей “со звездочкой”.

Каким образом государство и крупный бизнес могут изменить эту ситуацию и стимулировать людей оставаться работать в сельской местности?

Людям хочется жить лучше, и они понимают, что смогут обеспечить эти лучшие условия, зарабатывая больше и живя в стране с более высоким уровнем жизни. Понятно, что если бы дать сравнимые условия в Украине, они бы оставались. К сожалению, перспективы в украинском селе оставляют желать лучшего. Мы многое делаем, чтоб убедить молодежь остаться в населенных пунктах, где ведем хозяйство. Мы ремонтируем дороги, водопроводы, проводим освещение, обновляем церкви, детсады и школы, поддерживаем развитие малого бизнеса, спонсируем кружки и спортивные секции. Профориентационный проект “Укрлендфарминга” для детей «Маленький фермер» стал уникальным проектом, который рассказывает школьникам о профессиях на земле. Да, делаем много, но необходимо взаимодействие с государством, необходима стратегия развития агроотрасли (и развития села), обновление системы образования для аграрных специальностей и многое другое. Только объединение усилий сельхозкомпаний и власти сможет переломить ситуацию и остановить трудовую миграцию.

За границей много украинцев работают именно в агро. Какие для них аргументы остаться в Украине, если там зарплата в разы больше?

Средний возраст специалистов рабочих специальностей на предприятиях “Укрлендфарминг”- 42-45 лет, а средний срок работы - больше 5 лет. Это свидетельство нашей готовности удовлетворять потребности сотрудников. На первом месте у них - все таки семейные ценности и потребность быть ближе к семье. На втором - возможность развиваться и строить карьеру. И только на третьем - зарплата. Мы же предлагаем работу в селе и городе, где они выросли и обосновали семьи, эти села мы облагораживаем и развиваем. Сотрудникам даем возможность расти от рабочего до руководителя предприятия. Мы платим рынковые зарплаты, средние по рынку Украины. И если вычесть из зарплаты за границей налоги, аренду за жилье и билеты в Украину, чтоб повидаться с семьей - то разница не всегда сильно ощутимая. Более того, и за границей, и в Украине, специалисты рабочих специальностей в агро, работают на одинаковой технике - это автоматизированные комбайны и тракторы, с кондиционированием и даже самоуправлением. А агроному не всегда необходимо выходить в поле - достаточно запустить дрон и проанализировать данные, которые поступают на планшет или компьютер. В Украине у специалистов, которые приходят в агро, намного больше перспектив, чем за границей. Украина все больше экспортирует зерна и яиц, мы развиваем производство и создаем рабочие места. Вклад в развитие сотрудником в агро отрасли сравним разве что с вкладом в ИТ индустрии. И я не перестаю говорить, что агро - высокотехнологичная отрасль, поэтому в ней работать очень интересно и престижно.

Нехватка каких специалистов на сегодняшний день в сельском хозяйстве чувствуется острее всего?

Мы рады бы нанимать больше специалистов рабочих профессий. Например, комбайнеров и трактористов, водителей машин дальнего следования. Также нам необходимы опытные и знающие агрономы. К сожалению, современная система образования на практике оказывается далекой от идеала. Мы сотрудничаем с образовательными учреждениями и результат видим только работая в одной связке. Сегодня агроном - это не просто “агро инженер”, это - управленец, который анализирует потребности компании, возможности поля, ведет переговоры с поставщиками, управляет временем и людьми. В дополнение к основным знаниям по профессии мы во внутреннем корпоративном университете учим тому, чему не учат в вузах.

С какими вузами сотрудничает “Укрлендфарминг”?

Мы по разным проектам работаем с 22 образовательными заведениями с 2012 года. Преимущественно сотрудничаем с колледжами - они дают хорошие практические навыки. Кроме того, мы хотим поддержать колледжи и сделать их более привлекательными для молодежи. Соотношение высшего образования и колледжей в Европе - 30 на 70%, а в Украине наоборот - популярно получать высшее образование, а много вакансий есть для специалистов со средним специальным образованием. Наша задача показать молодежи, что не обязательно получать высшее образование (и вкладывать столько времени и денег), чтобы быть успешным и много зарабатывать. Достаточно закончить колледж, устроится в агро компанию и получать там практические навыки, которые очень высоко ценятся. За границей, например, наблюдаем фермеров со средним образованием, и при этом они - миллионеры.

Какие проекты вам уже удалось реализовать совместно с образовательными учреждениями?

Совместно с колледжами и вузами мы проводим лекции, обсуждения и мастер-классы, приглашаем студентов посетить наш корпоративный университет. Эффект сложно переоценить - студенты сразу окунаются в рабочую среду, приходит понимание как работает агро компания, какие ее потребности, ее ритм работы и способ мышления людей в бизнесе.

Какие самые эффективные методы подготовки студентов вы видите?

Я убеждена, что менторство выходит на первый план как один из самых эффективных методов обучения. Формализованные тренинги, лекции и конференции останутся: но будут понемногу отходить на второй план. Новое поколение воспринимает быстрое получение информации - через бизнес-симуляции, воркшопы. Они ценят свободу выбора места и времени обучения - для них оптимальным будет дистанционное обучение. Также хотят сразу применить на практике то, чему научились - тут на помощь придет дуальное обучение. Когда, например, колледж и агро предприятие совместно готовят новых специалистов. Колледж дает теорию, а на предприятии студенты сразу тренируют практические навыки.

Какие нетрадиционные методы обучения используете внутри компании?

Самый любимый нашими сотрудниками - это формат “Антикафе”, неформальные встречи сотрудников. В “Антикафе” можно поучаствовать в мастер-классе на тему лидерства, стиля жизни, здоровья. А также можно поиграть в различные игры, посмотреть и после обсудить интересный фильм.

За последний год «Укрлендфарминг» получил большое количество наград как один из лучших работодателей страны. Благодаря чему удалось этого достичь?

Благодаря тому, что мы этого достойны. Есть внутренние и внешние факторы, которые влияют на наш статус работодателя. Внутренние - это четкая система управления персоналом, стратегия управления персоналом и ее связь с общей стратегией компании, эффективный подбор персонала. Также сюда можно отнести взаимодействие с учебными заведениями, проект “Внутренний кадровый резерв”, систему обучения, систему оценки работы и карьерный план. У нас очень сильная корпоративная культура и работают внутренние коммуникации.

С 2012 года, когда сформировался HR департамент, мы запустили проект по выявлению ценностей компании и определения ключевых компетенций, которые и стали ориентирами развития каждого сотрудника компании. Конечно, они со временем трансформируются, но в общем ценности и компетенции остаются базой, на которую мы ориентируем нашу команду. В современном обществе именно ценности выходят на первый план. Кандидаты, особенно современная молодежь выбирают компанию на рынке по схожим ценностям, им важно делать что-то ценное для общества. И мы идем в ногу со временем - реализовываем КСВ проекты, спортивные мероприятия, благотворительность.

Мы обращаем внимание на развитие лидерских навыков сотрудников и развитие инициативности, которая помогает внедрять изменения. Мы постоянно обучаем наших сотрудников не только профильным знаниям, но и лидерству, чтоб они могли расширять свои зоны влияния как горизонтально, так и вертикально.

Внешние факторы - это рынок, на котором мы работаем, престиж профессий и заработная плата. Агро индустрия - одна из самых перспективных. Только “Укрлендфарминг” генерирует 1% ВВП страны. Также это отрасль, где можно не иметь высшего образования, но хорошо зарабатывать и развиваться. Можно работать с высокими технологиями и постоянно учится. В агро всегда будет интересно. Зарплаты в в “Укрлендфарминге” всегда были достойными и мы держим эту планку.

Наши инвестиции в формирования бренда работодателя работают и мы рады, что рынок это заметил и отметил нас в рейтингах.

Елизавета Доронцева