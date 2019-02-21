Украина сократила вылов рыбы

При этом экспорт рыбы и рыбной продукции в 2018 году составил 10,5 тыс. тонн на общую сумму 37 млн долл.

Вылов рыбы и водных биоресурсов в Украине в 2018 году сократился на 6% по сравнению с предыдущим годом и составил 88,6 тыс. тонн, сообщил глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярослав Белов во время брифинга.

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"По предварительным данным, в 2018 году ожидаемый общий вылов водных биоресурсов предприятиями рыбного хозяйства составляет 88,6 тыс. тонн", - сказал он.

При этом из общего объема водных биоресурсов 15 тыс. тонн составляет антарктический криль, что почти в два раза превышает объемы вылова в 2017 году.

Белов отметил, что общий вылов водных биоресурсов в Черном море в 2018 году составил почти 8,6 тыс. тонн, а в Азовском - 21,3 тыс. тонн. Субъекты хозяйственной деятельности добыли 50,3 тыс. тонн водных биоресурсов. На озерах и водохранилищах Украины специальными товарными рыбными хозяйствами было выловлено 7,2 тыс. тонн рыбы.

Он добавил, что, согласно данным территориальных органов Госрыбагентства, в Украине на сегодняшний день насчитывается более 4 тыс. предприятий, которые занимаются рыбохозяйственной деятельностью в условиях аквакультуры. Так, выращивание товарной рыбы в условиях аквакультуры составило 20,2 тыс. тонн, из которых выловлено 15,9 тыс. тонн продукции, что превышает показатель 2017 года на 7,8%.

Глава Госрыбагентства также отметил, что экспорт рыбы и рыбной продукции в 2018 году составил 10,5 тыс. тонн на общую сумму 37 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Госрыбагентства, общий вылов рыбы и водных биоресурсов в Украине по итогам 2017 года составил 94,2 тыс. тонн.

Импорт рыбы и морепродуктов в Украину в 2018 году увеличился на 16% по сравнению с 2017 годом и составил 375 тыс. тонн на общую сумму 630 млн долл.