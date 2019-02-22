Кабмин разрешил вывоз пестицидов в ЕС для экологически безопасной утилизации

Соответствующее постановление Кабмина было опубликовано 19 февраля.

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их утилизации, тем самым разрешив вывоз пестицидов за границу для экологически безопасной утилизации, сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА)

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Согласно сообщению, соответствующее постановление Кабмина было опубликовано 19 февраля на сайте правительственного портала.

"Так сложилось, что на сегодняшний день в Украине нету безопасных технологий утилизации такого типа опасных отходов как пестициды. До 2015 года они экспортировались в страны ЕС, в частности, в Польшу, Великобританию и Францию, которые имеют необходимые мощности для экологически безопасного уничтожения средств защиты растений (СЗР). Но из-за законодательных пробелов механизм трансграничных перевозок в рамках Базельской конвенции у нас был заблокирован", - цитирует пресс-служба слова координатора Агрохимического комитета ассоциации Виктора Погорелого.

В связи с этим Министерство экологии и природных ресурсов не предоставляло заключения на трансграничную перевозку непригодных пестицидов, что привело к накоплению большого количества таких отходов на территории Украины.

"Поэтому на сегодняшний день, когда постановление уже опубликовано, Минэкологии получило необходимое законодательное обоснование для выдачи соответствующих документов на осуществление трансграничных перевозок непригодных средств защиты растений на утилизацию. Речь идет о заключении и уведомлении, которые будут выдаваться компании в течение 10 рабочих и 60 календарных дней соответственно", - отметили в ассоциации.

Как сообщал УНИАН, постановление №1212, разрешающее вывоз пестицидов за границу для экологически безопасной утилизации, было принято Кабмином 21 ноября 2018 года.

В 2016 году Кабмин утвердил подготовленные Минэкологии лицензионные условия обращения с опасными и особо опасными отходами.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак отмечал, что так как лицензионные условия не утверждались более года, образовалась нерегулируемая и неконкурентная ситуация, когда пестициды, агрохимикаты и фармацевтическая продукция, у которых истек срок годности, утилизировались как угодно и где угодно. А в случае с лекарствами - повторно упаковывались и продавались в аптеках.