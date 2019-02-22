Кабмин увеличил дотации на коров

Кроме того, в 2019 году впервые введено частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна.

Правительство увеличило дотации на содержание коров с 750 до 900 гривень на голову, а также предоставило возможность воспользоваться государственной поддержкой на выращивание молодняка крупного рогатого скота, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В сообщении сказано, что соответствующее постановление №110 принято Кабинетом министров Украины 30 января 2019 года.

Отмечается, что правительство усовершенствовало и детализировало механизм предоставления государственной поддержки по направлениям, которые финансировались в предыдущем году.

В частности, размер дотаций на содержание коров увеличен с 750 до 900 гривень за одну голову дважды в год. Также правительство предоставило возможность воспользоваться государственной поддержкой за выращивание молодняка крупного рогатого скота, в том числе и закупленного.

Кроме того, в 2019 году впервые введено частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна.

В ведомстве добавили, что целью постановления является обеспечение направления государственной поддержки в 2019 году на развитие отрасли животноводства, стабилизации поголовья скота и улучшения его генетического потенциала, стимулирование увеличения производства продукции животноводства, а также привлечение инвестиций в создание мощностей по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, в частности, зерна.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,3 миллиарда гривень. Из этой суммы 4 миллиарда предусмотрены на поддержку животноводства, а остальные средства – на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства.

В начале ноября 2018 года Кабмин увеличил дотации крупнейшим агрохолдингам в 2018 году на 500 миллионов гривень - до 1,7 миллиарда гривень. При этом из 220 миллионов гривень, которые агрохолдинги получили в первом полугодии 2018 года в качестве частичного возмещения стоимости строительства ферм, 187 миллионов гривень, или 85% суммы, приходится на "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка.

В течение 2018 года украинские аграрии и эксперты неоднократно просили правительство перераспределить средства государственных дотаций, в частности, направить средства на удешевление кредитов для фермеров, а также упростить механизм получения дотаций для малых и средних хозяйств.

Верховная Рада в принятом государственном бюджете на 2019 год сократила финансирование государственной поддержки аграрного сектора на 1 миллиард гривень - до 5,7 миллиарда гривень.