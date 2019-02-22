Украинские аграрии за год открыли 85 новых рынков сбыта

Кроме того, в прошлом году было согласовано 20 международных сертификатов на экспорт украинских животных и продуктов животного происхождения.

Украинские производители агропродовольственной продукции в 2018 году открыли 85 новых рынков сбыта, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В частности, это Албания (мясо птицы и продуктов из него); Республика Гана (мясо птицы и продукты из него); Гонконга (мясо птицы и продукты из него, яйца и яичные продукты); Республика Македония (молочная продукция, комбикорма), Королевство Марокко (мясо птицы и продукты из него, яичные продукты); ОАЭ (живые овцы и козы, суточный молодняк домашней птицы, живая птица, инкубационные яйца); Республика Сербия (яйца и яичные продукты); Республика Таджикистан (мясо, мясные и молочные продукты, рыба и морепродукты, сырье животного происхождения, корма растительного происхождения); Тунисская Республика (мясо птицы); Турция (свежее, охлажденное, замороженное мясо в тушах/мясо обвалки крупного рогатого скота); Черногория (яйца и яичные продукты) и другие.

"Судя по абсолютным объемам торговли, за десять последних лет Украине удалось достичь прорыва в экспорте продукции животноводства по некоторым товарным позициям. А в прошлом году произошло расширение географии экспортных поставок продукции нашего государства и увеличено количество предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения", - цитирует пресс-служба слова главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы.

В пресс-службе также отметили, что благодаря процессу приближения законодательства и стандартов к лучшим практикам Европейского Союза на сегодня 306 украинских предприятий имеют право экспорта в страны ЕС, в том числе 126 производителей пищевых продуктов (мясо птицы, рыбы, меда, яиц, молочной продукции).

Кроме того, добавили в пресс-службе, в прошлом году было разработано и согласовано 20 международных сертификатов на экспорт и 24 сертификата на импорт животных и продуктов животного происхождения - всего 44 формы международных сертификатов для импорта и экспорта подконтрольной продукции.

В ведомстве подчеркнули, что это позволило нивелировать экономическое влияние потери рынка Российской Федерации и способствовало повышению уровня Украины как надежного торгового партнера.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина в 2018 году увеличила внешнеторговый оборот продукции АПК на 1,7 миллиарда долларов по сравнению с 2017 годом - до 24,3 миллиарда долларов, из которых 18,8 миллиарда долларов приходится на экспорт украинской сельхозпродукции.

Экспорт в Европейский Союз из Украины в 2018 году увеличился на 8,7% по сравнению с 2017 годом - до 6,3 миллиарда долларов.