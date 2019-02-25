Украина увеличила импорт агропродукции, основной поставщик - Польша

Импорт продукции АПК в Украину в 2018 году увеличился на 17,4% - до 5,5 млрд долл.

Импорт аграрной продукции в Украину по итогу 2018 года увеличился на 17,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 5,5 млрд долл., сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на слова заместителя директора института Николая Пугачева.

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В сообщении сказано, что позицию основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину третий год подряд удерживают страны-члены Европейского Союза. Так, стоимость поставок из Европы в прошлом году увеличилась с 2,2 млн долл. в 2017 году до 2,7 млн долл. в 2018 году. При этом, доля европейских стран составила около половины отечественного импорта агропродукции - 49,3%.

В то же время, объемы импортных поставок продовольствия из стран Азии составили более 1 млн долл. (19,5%), Латинской Америки - 409 млн долл. (7,5%) и Африки - 292 млн долл. (5,3%).

Эксперт отметил, что основным поставщиком агропродукции в Украину в 2018 году являлась Польша с общей стоимостью поставок на 556 млн долл. Также крупными поставщиками агропродукции в Украину в прошлом году были Германия (493 млн долл.), Турция (382 млн долл.), Италия (277 млн долл.), США и Франция (по 242 млн долл. каждая), а также Нидерланды (211 млн долл.), Норвегия (166 млн долл.), Индонезия (161 млн долл.) и Китай (159 млн долл.). Отмечается, что совокупно эти страны обеспечили около 53% от общих объемов импорта агропродовольственной продукции в Украину в денежном выражении.

В пресс-службе добавили, что больше всего в 2018 году Украина импортировала такие группы продуктов, как рыба, ракообразные и моллюски - на 550 млн долл.; плоды и орехи - 526 млн долл.; алкогольные и безалкогольные напитки - на 488 млн долл.; табак - 418 млн долл.; различные пищевые продукты - на 407 млн долл.; семена масличных культур - на 341 млн долл.; какао-продукция - на 307 млн долл.

Пугачев отметил, что по всем этим группам агропродукции в прошлом году наблюдался рост стоимости поставок, а также увеличение их импорта - кроме табака - в натуральном выражении. Так, совокупно эти продукты в прошлом году сформировали более 55% стоимости импорта агропродукции в Украину.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, Украина в 2018 году увеличила внешнеторговый оборот продукцией АПК на 1,7 млрд долл. по сравнению с 2017 годом - до 24,3 млрд долл., из которых 18,8 млрд долл. приходится на экспорт украинской сельхозпродукции.