В России новая идея водоснабжения оккупированного Крыма: опреснение Азовского моря

Опреснение слабосоленых вод Азовского моря может быть применено для улучшения водоснабжения аннексированного Крыма, заявил председатель подкомитета по водным ресурсам Госдумы РФ Георгий Карлов, передаеют "Новости Крыма".

Читайте такжеГПУ начала расследовать условия поставок электроэнергии в оккупированный Россией КрымПо его словам, на сегодня водообеспеченность Крыма характеризуется величиной 0,41 тысячи кубометров в год, что более чем в 2,5 раза меньше даже порогового значения в тысячу кубометров в год на человека.

«Возможностей много, но есть конечный потребитель и конечная цена, которая будет для потребителя. Мы должны понимать, что самый дешёвый способ водоснабжения Крыма, который закрывает 100% водных проблем промышленности и сельского хозяйства, — это Северо-Крымский канал», — добавил председатель водного подкомитета.

Читайте такжеБюджетники оккупированного Крыма требуют от Путина повышения зарплатУкраина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. В основном вода шла на нужды сельского хозяйства. После оккупации Крыма Россией подача воды по этому каналу была полностью прекращена.