Минагропрод прогнозирует рекордный экспорт зерна из Украины - почти 50 миллионов тонн

Ведомство повысило прогноз экспорта зерна урожая 2018 года на 2 млн тонн - до 49 млн тонн.

Министерство аграрной политики и продовольствия повысило прогноз экспорта зерна из Украины в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018-июнь 2019) до 49 млн тонн с 47 млн тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия Елены Ковалевой.

"Украина, в свою очередь, остается стабильным, надежным партнером и экспортером сельскохозяйственной продукции. В этом маркетинговом году мы ожидаем, что экспорт зерна из Украины достигнет показателя 49 млн тонн", - сказала Ковалева в ходе восьмого Форума быстрого реагирования АМІS в Женеве.

Она отметила, что Украина, как один из ключевых участников зернового рынка, придает большое значение устойчивому развитию аграрного сектора, а также согласованной политике на международном рынке сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал экспорт зерновых в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018-июнь 2019) на уровне 47 млн тонн.

По данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна.