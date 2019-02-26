Свиноводы просят ограничить импорт в Украину польской свинины

Отмечается, что поставки свинины из Польши могут создать давление на ценовую конъюнктуру внутреннего рынка и ухудшить ситуацию с АЧС.

Украинские свиноводы обратились к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с просьбой ограничить импорт в Украину польской свинины, поскольку ее поставки могут создать давление на ценовую конъюнктуру внутреннего рынка и ухудшить ситуацию с африканской чумой свиней (АЧС), сообщила пресс-служба Ассоциации свиноводов Украины (АСУ).

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"Речь идет об импорте живых свиней забойных кондиций из Польши для дальнейшего забоя в Украине... Эти поставки могут вызвать давление на ценовую конъюнктуру внутреннего рынка и ухудшить эпизоотическое благополучие Украины по АЧС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день в Польше отмечается положительная динамика по АЧС. Так, с начала года там было зафиксировано 104 случая опасного заболевания против 9 зафиксированных с начала 2019 года случаев в Украине.

"Кроме того, в Польше продолжаются акции протеста с требованиями ограничить импорт сельскохозяйственной продукции, прежде всего, из Украины. Мы не имеем права экспортировать отечественную продукцию свиноводства в страны ЕС", - подчеркнули в ассоциации.

В АСУ добавили, что любые дополнительные объемы свинины, которые поступают в Украину из внешних источников, оказывают давление на ценовую конъюнктуру внутреннего рынка и способствуют ослаблению цен.

Как сообщал УНИАН, согласно опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

По данным Госпродпотребслужбы, количество случаев заболевания АЧС в Украине в 2018 году сократилось на 13% по сравнению с 2017 годом - до 142.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.