Производство подсолнечного масла в Украине снизилось

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе 2015 года составило 330 тыс. тонн, что на 8,8% меньше, чем в январе прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом январский показатель производства подсолнечного масла уступает декабрьскому на 13,6%.

В Госстате также сообщили, что производство маргаринов и пищевых жиров в прошлом месяце составило 15,8 тыс. тонн, что на 26,7% меньше, чем в январе 2014 года, и на 29,9% уступает результатам декабря.

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Как сообщал УНИАН, производство подсолнечного масла в Украине в 2014 году выросло на 26,7 – до 4,2 млн тонн, маргаринов и жиров – сократилось на 4%, до 269 тыс. тонн.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.