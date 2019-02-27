В России передумали расширять продуктовое эмбарго - СМИ

Речь шла о введении запрета на импорт ингредиентов для производства детского питания, а также соков и безалкогольных напитков.

Минсельхоз РФ высказался против предложения Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить список товаров, включенных в список продуктового эмбарго.

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Об этом сообщает Росбалт.

"Инициатива ФТС, пояснили в министерстве, вместо товарных позиций создает риски для отечественных производителей и угрожает стабильности снабжения россиян продуктами питания. При этом конкретизировать последствия в Минсельхозе не стали", - говорится в сообщении.

По данным издания, речь шла о введении запрета на ввоз импортных ингредиентов для производства детского питания, а также соков и безалкогольных напитков. В РФ производство такого сырья не развито, для создания отрасли нужно минимум несколько лет, а найти качественные аналоги в странах, не подпадающих под эмбарго, практически невозможно.

Сейчас в документах о продуктовом эмбарго товарные позиции прописаны до определенного знака таможенного кода. ФТС предложило заменить список конкретных товаров на перечни целых продуктовых групп, цель - ликвидировать саму возможность ввоза в РФ запрещенных товаров с использованием кодов "товаров прикрытия".