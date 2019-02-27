Россия из-за плохого урожая ввела негласные ограничения на экспорт зерна

Экспортеры жалуются на долгие проверки Россельхознадзора.

Минсельхоз России ввел негласные квоты для экспортеров зерна. Чиновники опасаются, что трейдеры вывезут слишком много, а урожай в 2018 году оказался скромным.

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Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на менеджеров зерновых компаний и федеральных чиновников.

Россия – крупнейший в мире экспортер пшеницы. Прогноз экспорта на 2018/19 сельскохозяйственный год (длится с июля по июнь) Минсельхоз не менял – 42 млн т, это на 20% меньше, чем в 2017/18 году - 52,4 млн т.

В 2018 г. собрано 112,9 млн т зерна – на 17% меньше, чем в 2017 г., когда был исторический рекорд - 135,5 млн т.

В правительстве страны говорят, что для спокойствия на внутреннем рынке России в этом сезоне нужно экспортировать 40 млн плюс-минус 2 млн т зерна. Газета «Коммерсантъ» написала о неформальных просьбах Минсельхоза к экспортерам замедлить отгрузки зерна во второй половине сезона, чтобы поставки не превысили прогноз Минсельхоза – 42 млн т.

Ранее Минсельхоз разослал письмо в российские порты с просьбой до января 2020 г. еженедельно сообщать, сколько перевалено зерна.

Сотрудники Россельхознадзора стали тщательнее проверять зерно, говорят собеседники «Ведомостей»: прежде на оформление фитосанитарных документов требовалось 1–2 дня, пробы отбирались в момент погрузки партии на судно, а теперь Россельхознадзор берет пробы только после погрузки. Проверка длится 3–5 дней, а может достигать и двух недель, еще три дня отводится на выдачу заключения.

Сроки увеличились из-за того, что Россельхознадзор усилил контроль, объясняет его представитель Юлия Мелано. В 2018 г. экспортеры получили из Индонезии, Вьетнама и африканских стран претензии к качеству и безопасности зерна, продолжает она, Вьетнам угрожал прекратить покупку российского зерна.

Поэтому, объясняет Мелано, требования стали строже, часть предполагает продолжительные лабораторные исследования, ускорить процесс нет возможности. Планы Минсельхоза по экспорту зерна с этим никак не связаны, уверяет она.

Спрос на российское зерно снижается, оно становится менее конкурентоспособным по сравнению с французским, австралийским, аргентинским и американским, сетует представитель другого крупного экспортера. В январе отправлено на экспорт 3 млн т зерновых (минус 5% в годовом сопоставлении), прогноз на февраль – 2,4 млн т (минус 40%).

Было бы проще, если бы государство в открытую заявило, что ограничивает экспорт, – это бы облегчило диалог с покупателями, рассуждает один из трейдеров. В феврале 2015 г. Россия ввела пошлины на зерно для стабилизации цен, в сентябре 2016 г. – обнулила, но пошлина не отменена.

Признаваться в ограничениях невыгодно, когда президент ставит задачу увеличить экспорт более чем в 2 раза до $45 млрд в 2024 г., считает собеседник «Ведомостей» в компании-экспортере. Сейчас треть российского экспорта в деньгах дает зерно, в 2024 г. он должен вырасти в 1,5 раза и достичь $11,4 млрд.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия повысило прогноз экспорта зерна из Украины в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018-июнь 2019) до 49 млн тонн с 47 млн тонн. По данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна.