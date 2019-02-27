В Украине может упасть производство сахара: названы причины

В этом году производство сахара в Украине может сократиться на четверть - до 1,4 миллиона тонн.

Производство сахара в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2019 – август 2020) может сократиться на 22% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом, до 1,4 миллиона тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор" со ссылкой на слова руководителя аналитического отдела компании Sucden Марины Сидак.

"Посевные площади в Украине в следующем сезоне сократятся на 11% - до 250 тысяч га, а производство сахара ожидается на уровне 1,4-1,6 миллиона тонн. Кроме того, будет наблюдаться увеличение переходных запасов сахара за счет накопления нереализованного экспортного потенциала", - говорится в сообщении.

Эксперт отметила, что сокращение посевных площадей, и как следствие, уменьшение производства сахара, будет вызвано высокими ценами на зерновые культуры.

"Учитывая политику протекционизма Узбекистана, которую правительство Республики приняло для защиты интересов национального производителя, вновь введя налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% в качестве таможенного платежа, в следующем сезоне усилится конкуренция за рынки сбыта с Индией, Пакистаном и другими странами", - добавила Сидак.

Среди основных мировых трендов рынка сахара в 2019-2020 маркетинговом году эксперт также отметила снижение производства сахара, дефицит на мировом сахарном рынке и рост мировых цен на эту продукцию.

Как сообщал УНИАН, Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ сократила производство сахара на 15% - до 1,7 миллиона тонн.

По данным Фискальной службы, Украина в 2018 году сократила экспорт сахара на 2,4% - до 584,8 тысячи тонн.