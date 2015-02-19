Украина договаривается о поставках зерна в Бангладеш

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил и.о. главы правления ГПЗКУ Валерий Томиленко.

«На 2015 год в настоящее время у нас нет подписанного контракта, и он не был подписан. Но переговоры проходят. Возможно, в ближайшее время я смогу вам сказать о перспективах поставки в 2015 году», - сказал Томиленко.

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При этом он отметил, что Бангладеш заинтересован в импорте украинской пшеницы, однако насколько целесообразно вывозить пшеницу из страны, часть которой охвачена боевыми действиями, - должно решать украинское правительство.

«Их интересует пшеница. Но с учетом того, что происходит в Украине – это огромный вопрос, связанный не только с деятельностью двух корпораций – ГПЗКУ и корпорации из Бангладеш. Это также вопрос продовольственной безопасности», - сказал Томиленко.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2014 года Минагропрод сообщил о подписании контракта на поставку 500 тыс. тонн зерновых в Бангладеш в течение 2014/2015 и 2015/2016 маркетингового годов (МГ, июль-июнь).

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Справка УНИАН. ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.