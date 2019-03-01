В Украину пытались ввезти зараженные томаты из Турции

Груз был заражен южноамериканской томатной молью.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженных томатов из Турции общим весом 11,8 тонн.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, груз был заражен южноамериканской томатной молью.

Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали зараженную партию томатов при проведении фитосанитарного контроля в отделе таможенного оформления "Черновцы" в Черновицкой области.

С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Турцию ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, в январе 2019 года Госпродпотребслужба предотвратила ввоз в Украину 9 тонн зараженных томатов из Турции.