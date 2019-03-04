В Украине подешевели овощи из борщового набора

Цены на морковь, свеклу и картофель снизились.

В Украине снизились цены на овощи "борщового набора". Овощи начали дешеветь с середины февраля.

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Об этом сообщает "Сніданок з 1+1".

"Теперь, на начало марта, стоимость большинства зимних овощей ниже, чем в прошлом году. Цены на морковь на оптовых рынках упали на 6%, свеклу на 15%, а картофель за последнюю неделю февраля подешевела почти на 20%", - сообщили в эфире.

Дорогими остаются только лук и капуста. Их продают в два раза дороже чем в 2018 году.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что трехлитровая кастрюля постного борща стоит уже 60 гривень.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2019 года в годовом выражении - по сравнению с январем 2018 года - составила 9,2%, замедлившись с 9,8% в аналогичном измерении месяцем ранее.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.