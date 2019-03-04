Украина за год исчерпала пятнадцать квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

При этом большая часть квот на экспорт агропродукции в ЕС не была использована даже наполовину.

Украинские экспортеры по итогу 2018 года полностью исчерпали пятнадцать квот на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в Европейский Союз, сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на заместителя директора института Николая Пугачева.

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"По итогам 2018 года Украина в полном объеме использовала беспошлинные квоты на экспорт в ЕС пшеницы, кукурузы, ячменной крупы и муки, яблочного и виноградного соков, обработанного крахмала, солода и клейковины, продуктов переработки солода и крахмала, обработанных томатов, меда, сливочного масла и мяса птицы", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметил эксперт, исчерпаны дополнительные преференциальные квоты на мед, обработанные томаты, пшеницу и кукурузу, которые начали действовать в течение 2018 года.

В то же время, отметил эксперт, несмотря на улучшение ситуации с использованием квот по сравнению с предыдущим годом, в 2018 году большая часть квот не была использована даже наполовину. При этом в прошлом году из Украины осуществлялся экспорт около 40 квотированных товарных позиций.

"В частности, в перечне продукции с полностью закрытыми квотами не было ячменя и сахара, однако к нему были добавлены мясо птицы, масло, отдельные продукты из солода и крахмала", - указали в пресс-службе.

Кроме того, почти полностью в прошлом году были выбраны квоты на крахмал и чеснок.

Результаты проведенного учеными Института аграрной экономики анализа свидетельствуют о положительной тенденции постепенного увеличения количества отечественных предприятий, имеющих право экспортировать свою продукцию, в частности животноводческую, в страны – члены ЕС. Так, в прошлом году их число превысило 300 агроформирований, причем это были поставщики как пищевых продуктов, так и другой сопутствующей продукции животного происхождения.

В пресс-службе добавили, что в начале 2019 года украинские экспортеры закрыли годовые основные квоты на поставки в Евросоюз меда, а также яблочного и виноградного соков.

"В этом году продолжится плановый рост количественных объемов некоторых основных квот экспорта агропродукции в ЕС и действие предоставленных Украине восьми преференциальных квот", - отметили в пресс-службе.

В целом, по оценкам ученых института, есть все основания ожидать, что в 2019 году экспортные поставки агропродукции из Украины в Евросоюз сохранятся на уровне показателей прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе 2019 года полностью исчерпала квоту на беспошлинный экспорт сахара в Евросоюз.

Украина в 2018 году увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 8,7% - до 6,3 млрд долл.