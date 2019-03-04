В Украине начались весенне-полевые работы

Украинские аграрии засеяли яровым ячменем 11,6 тысячи га; пшеницей - 0,3 тысячи га; овсом - 0,2 тысячи га; горохом - 10,4 тысячи га.

Украинские аграрии пяти областей по состоянию на 4 марта начали сев ранних яровых зерновых культур, которые уже посеяны на площади 22,5 тысячи га при запланированной площади 7,2 миллиона га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Читайте такжеВ Украине подешевели овощи из борщового набора

"По состоянию на 4 марта в пяти областях Украины начат сев ранних зерновых и зернобобовых, который проведен на площади 22,5 тысячи га, или 1% к прогнозу (7,2 миллиона га)", - говорится в сообщении.

В частности, аграрии засеяли яровым ячменем 11,6 тысячи га; пшеницей - 0,3 тысячи га; овсом - 0,2 тысячи га; горохом - 10,4 тысячи га.

Кроме того, по информации ведомства, продолжается подкормка озимых зерновых культур на зерно. Подкормка проведена на площади 3,8 миллиона га, или 50% к прогнозу. Так, по состоянию на 4 марта озимой пшеницы подкормлено 3,1 миллиона га, или 49% к прогнозу; озимой ржи - 25,6 тысячи га (22%); озимого ячменя - 606,5 тысячи га (60%). Озимый рапс подкормлен на площади 967,9 тысячи га, или 75% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году украинские аграрии начали весенне-полевые работы 2 апреля, посевная площадь зерновых осталась на уровне 2017 года - 27,2 миллиона га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.