Украинцы стали есть меньше картофеля
09:40, 05 марта 2019Агро
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Жители страны меняют свои вкусы.
Иллюстрация REUTERS
В Украине стали потреблять меньше картофеля.
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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Госстат.
"Сейчас на одну семью приходится в среднем 6,5 килограмма в месяц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что зато существенно вырос спрос на продукты, которые ранее не входили в традиционный рацион.
Украинцы стали больше потреблять булгур, кус-кус и батат. Импорт сладкого картофеля неожиданно вырос и составляет 44 тонны в год.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году в Украине собрали рекордный урожай картофеля - 22 миллиона тонн.
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