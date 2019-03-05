Украинцы стали есть меньше картофеля

Жители страны меняют свои вкусы.

В Украине стали потреблять меньше картофеля.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Госстат.

"Сейчас на одну семью приходится в среднем 6,5 килограмма в месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зато существенно вырос спрос на продукты, которые ранее не входили в традиционный рацион.

Украинцы стали больше потреблять булгур, кус-кус и батат. Импорт сладкого картофеля неожиданно вырос и составляет 44 тонны в год.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году в Украине собрали рекордный урожай картофеля - 22 миллиона тонн.