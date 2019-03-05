Украина увеличила экспорт агропродукции: сколько и куда продавали

На первое место среди рынков сбыта вышли страны Европейского Союза, куда за январь текущего года экспортировали продукции на 668 млн долл.

Украинские производители в январе увеличили экспорт продукции агропромышленного комплекса на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,7 млрд долл.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на и. о. министра Ольгу Трофимцеву.

"По результатам первого месяца 2019 года украинский аграрный экспорт продолжил рост и увеличился на 321 млн долл. по сравнению с январем 2018 года", - цитирует пресс-служба слова Трофимцевой.

Лидерами украинского сельскохозяйственного экспорта традиционно остаются зерновые культуры с долей 44,6% в общей структуре аграрного экспорта, масла - 19,8% и семена масличных культур - 9,7%.

Трофимцева также отметила региональные изменения в структуре экспорта агропромышленной продукции.

"На первое место среди наших рынков сбыта вышли страны Европейского Союза, куда мы за январь текущего года экспортировали продукции на 668 млн долл. Страны Азии уступили нашим европейским соседям с результатом немного больше, чем 641 млн долл., а третье место - у стран Африки, куда украинский агроэкспорт составил за этот период 292,2 млн долл.", - сказала замминистра.

Крупнейшими импортерами украинской агропродукции в январе являлись Египет (153,6 млн долл.), Нидерланды (149,9 млн долл.), Индия (143,9 млн долл.), Испания (135,8 млн долл.) и Турция (112,3 млн долл.).

В то же время, добавила Трофимцева, учитывая положительные тенденции в экспорте продукции АПК и его важность с точки зрения формирования валютных поступлений, необходимо обратить внимание на проблематику экспортной логистики, в первую очередь железнодорожной, особенно для зерновых и масличных.

"В связи с тем, что критические вопросы в логистике остаются на повестке дня, Минагропрод совместно с представителями бизнеса решил возобновить регулярную работу межведомственного штаба по оперативному решению проблем логистики в сельском хозяйстве, фокусируясь в его работе не только на решении текущих рабочих вопросов, но и на работе над более стратегическими темами аграрной логистики", - подчеркнула Трофимцева.

Она добавила, что импорт пищевой продукции также увеличился на 9,5% по сравнению с январем 2018 года и составил 462,6 млн долл. Больше всего Украина импортировала плоды, орехи, рыбу, табак и изделия из него, какао-бобы и шоколад, зерновые злаки, кофе, чай, пряности и растительное масло.

Как сообщал УНИАН, общий экспорт продукции АПК из Украины в 2018 году увеличился на 5% по сравнению с 2017 годом и составил рекордные 18,8 млрд долл.

При этом Украина нарастила внешнеторговый оборот агропродукции на 1,7 млрд долл. - до 24,3 млрд долл.