Украина увеличила импорт фруктов: больше всего покупали цитрусовых и бананов

Основным поставщиком этой группы продукции в прошлом году стала Турция.

Импорт плодов и орехов в Украину в 2018 году составил 526 млн долл., что на 10% больше, чем в предыдущем году, сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на слова заместителя директора института Николая Пугачева.

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По словам эксперта, основным поставщиком этой группы продукции в прошлом году стала Турция, из которой было импортировано 239 тыс. тонн фруктов, против 189 тыс. тонн в 2017 году. Так, доля Турции в общей структуре импорта плодов и ягод составила 29,6%.

Кроме того, отметил Пугачев, значительные закупки плодов и орехов Украина осуществляла в Эквадоре (13,1%), Коста-Рике (10%), Египте (6%), Испании (5,1%), Греции (4,4%) и Италии (3,1%).

"Совокупно эти семь стран сформировали в 2018 году более 71% стоимости импорта этой группы в Украину", - подытожил Пугачев.

Эксперт добавил, что в прошлом году больше всего было импортировано цитрусовых и бананов, которые сформировали две трети стоимости импорта. При этом, импорт более половины всех объемов цитрусовых осуществлялся из Турции, а закупки бананов - преимущественно в странах Латинской Америки, в частности, Эквадоре и Коста-Рике.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году импорт плодов и орехов в Украину составил 477 млн долл.

Импорт продукции АПК в Украину в 2018 году увеличился на 17,4% - до 5,5 млрд долл.