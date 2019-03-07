Украина экспортировала более 33 миллионов тонн зерновых

В частности, экспорт пшеницы за этот период составил 12,7 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 6 марта экспортировали 33,3 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 12,7 миллиона тонн, ячменя - 3,3 миллиона тонн, кукурузы - 16,8 миллиона тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 178 тыс. тонн пшеничной муки.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 миллиона тонн зерна.