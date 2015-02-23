Россия запретила импорт сыров из Польши

Об этом говорится на сайте ведомства.

Причиной запрета стало нарушение технических регламентов Таможенного союза, касающихся маркировки. Нарушение было выявлено при исследовании сыро-подобного продукта "Веселая коровка" производства польской компании OSTROWIA Sp. z.o.o.

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Запрет вступил в силу 20 февраля, но в федеральной службе о нем сообщили только 23 февраля.

Информацию о приостановке импорта ведомство направило в Федеральную таможенную службу и управления Роспотребнадзора по субъектам РФ.