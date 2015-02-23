Бананы в России подорожали до пятнадцатилетнего максимума

Стоимость бананов в российской рознице по итогам января 2015 года достигла пятнадцатилетнего максимума. Девальвация рубля и повышенный спрос привели к резкому росту потребительских цен на этот товар в декабре-феврале, пишет ТАСС.

Средняя по России стоимость килограмма бананов в январе 2015 года выросла на 48% к январю прошлого года - до 70,8 рублей, подсчитала Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Потребительские цены на бананы ни разу с 2000 года (начало наблюдения) не поднимались до 70 рублей за кг. Еще в ноябре 2014 года килограмм бананов, по данным Росстата, стоил всего 52,2 рубля.

Цены на другие привычные для россиян фрукты зимнего периода - цитрусовые - такой динамики в конце прошлого - начале нынешнего года не демонстрировали. Цена на них выросла не более чем на 29%. Данные о поведении цен на другие популярные фрукты - киви, ананасы и гранаты - в базе Росстата отсутствуют.

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Ситуация кризиса в российской экономике наложилась и на традиционный глобальный повышенный потребительский спрос на бананы в зимний период в северном полушарии, привела свое объяснение директор отраслевого портала FruitNews Ирина Козий.

Эксперты пока затрудняются прогнозировать, как будет вести себя стоимость бананов в России в 2015 году. "Если рассматривать ситуацию вне валютных изменений, то можно ожидать, что в середине весны стоимость бананов уменьшится", - предположила Козий. С другой стороны, цены на фрукты не полностью отыграли валютные изменения, поэтому можем ожидать дальнейший рост, заключила эксперт.