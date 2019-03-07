Украина теряет 15% урожая зерновых из-за неправильного хранения - эксперты

Причиной потерь является дефицит мощностей по хранению зерна во всех регионах Украины, а также старые элеваторы, которые работают неэффективно.

Украина теряет 15% урожая зерновых культур из-за неправильного хранения и дефицита мощностей по хранению зерна во всех регионах, сообщила пресс-служба компании Pro-Consulting.

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"Согласно анализу, в стране наблюдается дефицит мощностей по хранению зерна во всех регионах. Также проблемой остаются старые элеваторы, которые работают неэффективно, где в принципе проблематично качественно хранить зерно. Из-за неправильного хранения зерна потери составляют около 15% урожая", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили эксперты, нехватка транспорта наряду с наполненными мощностями по хранению побуждает фермеров реализовать урожай кукурузы с поля по крайне низким ценам. При этом снижение выручки может осложнить закупку материально-технических ресурсов под новый урожай.

Эксперты добавили, что важной составляющей при экспорте сельскохозяйственных грузов из Украины является перевалка зерна в морских портах.

"На сегодняшний день перевалка зерновых грузов происходит в 13 морских портах государственными или частными компаниями, как на государственных причалах, так и на частных мощностях", - отметили в пресс-службе.

Согласно прогнозам аналитиков компании, рост конкуренции в перевалочном бизнесе приведет к снижению ставок и будет вынуждать игроков рынка к реализации проектов по энергоэффективности и скорости перевалки, что в свою очередь положительно повлияет на качество перевалочных комплексов.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в 2018 году составил 70,1 млн тонн зерновых и превысил исторический максимум 2016 года, когда было собрано 66 млн тонн зерновых.

По данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна.