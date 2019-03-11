Эксперты назвали регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми овощами
11:05, 11 марта 2019Агро
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Самая дорогая овощная корзина - в Киеве.
Самая дешевая овощная корзина в Николаевской области / фото hronika.info
В Украине назвали регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми овощами.
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Как передает ТСН, эксперты Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей сравнили цены на капусту, лук, свеклу, морковь и картофель.
Как оказалось, самая дорогая овощная корзина в Киеве - 71 гривна. Также в топ-5 областей с самыми высокими ценами попали – Донецкая, Закарпатская, Черновицкая и Тернопольская.
В свою очередь, самая дешевая овощная корзина в Николаевской области - 58 гривень.
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