Украина увеличила экспорт фруктов и орехов на треть

За два месяца 2019 года Украина уже заработала на экспорте фруктов, ягод и орехов 47,4 миллиона долларов, или на 22% больше, чем годом ранее.

Экспорт фруктов и орехов в Украине в феврале 2019 года вырос на треть - до рекордной отметки 24,8 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы East Fruit.

"В феврале 2019 года выручка от экспорта фруктов и орехов из Украины была рекордной за всю историю, достигнув 24,8 миллиона долларов США. Экспорт вырос на 10% по отношению к январю 2019 года и на треть превысил показатели февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за два месяца 2019 года Украина уже заработала на экспорте фруктов, ягод и орехов 47,4 миллиона долларов, или на 22% больше, чем годом ранее.

По информации аналитиков платформы, экспорт в феврале более чем удвоился за два года. Так, в феврале 2017 года общая выручка от экспорта всех фруктов, ягод и орехов не превышала 11,5 миллиона долларов, а в феврале 2019 года была в 2,2 раза выше.

Уточняется, что по-прежнему главной статьёй экспорта были грецкие орехи, на которые в феврале 2019 года приходилось около 64% экспортной выручки, что значительно меньше прошлогоднего показателя (77%).

Эксперты отмечают, что главной причиной снижения доли грецких орехов в выручке стало снижение средних цен на эту продукцию, а также увеличение выручки от экспорта свежих яблок и замороженных ягод и фруктов.

Сообщается, что на яблоки в феврале 2019 года пришлось 14% всей выручки, против 8% годом ранее и 4% двумя годами ранее. Замороженные же ягоды принесли Украине в феврале 2019 года 21% всей экспортной выручки, хотя в феврале прошлого года их удельный вес не превышал 14%.

Эксперты отмечают, что экспортная выручка по фруктам, орехам и ягодам является максимальной в ноябре каждого года, после чего начинает снижаться вплоть до июля. Однако в 2019 году вполне возможен рост экспортной выручки в марте или апреле, т.к. запасы яблок, грецких орехов и замороженных ягод по-прежнему остаются очень высокими.

Как сообщал УНИАН, экспорт плодово-ягодной продукции из Украины в 2018 году увеличился на 17% по сравнению с 2017 годом и составил рекордные 229 миллионов долларов.