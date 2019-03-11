Московский суд продлил арест фабрики Roshen в Липецке

Арест позволяет фабрике эксплуатировать имущество, но запрещает продавать его или сдавать в аренду.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на кондитерскую фабрику Roshen в Липецке.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт компании.

"По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мера суда позволяет фабрике эксплуатировать арестованное имущество, но запрещает продавать его или сдавать в аренду. Под арестом продолжают быть склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тысяч квадратных метров.

"В компании напоминают, что с 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике было полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы. Украинская продукция Roshen не импортируется на территорию РФ, начиная с 2013 года", - подчеркивает издание.

Ранее в Roshen заявили, что налоговые органы РФ "грабят" фабрику в Липецке.

Тем временем "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2018 году увеличила чистую прибыль в четыре раза по сравнению с 2017 годом - до 11,1 миллиона гривен.